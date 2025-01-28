Специалисты рассказали, какие признаки могут указывать на то, что за вами следят через мобильный телефон, и как защитить себя от слежки.

Сейчас существует много разнообразных программ и технологий, позволяющих следить за человеком через его смартфон, отслеживать его активность и прослушивать.

Одним из первых признаков, указывающих на то, что у вас на смартфоне есть стороннее программное обеспечение, шпионские программы и прослушка, будет быстрое разряжение устройства.

Постепенное уменьшение емкости аккумулятора – это норма. Но если ситуация с разрядкой изменилась резко, смартфон начал постоянно нагреваться, даже без активного использования устройства, стоит обратить на это внимание, ведь это может указывать на фоновую работу шпионской программы.

Еще один признак возможной слежки – постоянные звонки и сообщения с незнакомых номеров, а также посторонние звуки и шумы во время любых телефонных разговоров.

Также следует обращать внимание на неожиданные изменения в настройках смартфона, которые вы не делали.

Чтобы защитить смартфон от вредоносных программ, во-первых, регулярно обновляйте программное обеспечение устройства. При установке и использовании приложений обязательно обращайте внимание на то, какие разрешения они требуют, особенно осторожно относитесь к программам, которые без необходимости требуют доступ к контактам, звонкам, сообщениям, камере и т.д.

Кроме того, без необходимости лучше выключать функцию определения вашего местоположения, это и сэкономит заряд аккумулятора, и будет важным моментом для вашей безопасности.

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