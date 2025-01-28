Если Wi-Fi у вас дома начал работать слишком медленно, есть несколько простых способов, которые помогут его ускорить, и не придется покупать новый роутер.

Проверить скорость интернета можно с помощью онлайн сервисов, например Speedtest, и если результат хуже, чем заявляет ваш провайдер, а со стороны оператора проблем нет, то нужно немного заморочиться с роутером.

Во-первых, не забывайте периодически перезагружать роутер, он так же, как компьютер и мобильный телефон, требует перерывов. Эксперты советуют перезагружать роутер минимум раз в неделю для его корректной работы.

Второй немаловажный момент – правильно расположить роутер в квартире или доме. Конечно, в идеале маршрутизатор лучше устанавливать ближе к середине помещения, но если вариантов особо нет, то по крайней мере нужно сделать так, чтобы убрать физические помехи сигналу.

Больше всего сигнал Wi-Fi поглощает бетон и несущие стены дома, но влиеют даже мебель, поэтому по возможности старайтесь максимально убрать физические препятствия. Кроме того, другая бытовая техника также может препятствовать работе роутера, например, телевизор или микроволновка, поэтому желательно размещать маршрутизатор подальше от них.

Если ваш роутер может работать в диапазоне 5 ГГц, то попробуйте использовать его – тогда сигнал будет менее подвержен помехам от бытовой техники, но его радиус будет немного меньше.

Важно также размещение антенн маршрутизатора – они должны смотреть строго перпендикулярно полу, тогда волны будут максимально охватывать площадь квартиры.

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