Чтобы морковь по-корейски хорошо промариновалась, оставляем ее на два-три часа.

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился собственным рецептом идеальной моркови по-корейски.

Домашняя морковь по-корейски обойдется вам значительно дешевле, чем магазинная. Готовится она очень просто, быстро, при этом даже не придется покупать готовую смесь специй.

Чтобы приготовить невероятно вкусную и пикантную морковь по-корейски, на 1 кг моркови "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:

100-200 г подсолнечного масла

50 г уксуса

1 ст.л. молотого кориандра

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. сушеного перца чили

2-3 зубчика чеснока

лавровый лист – по желанию

Главный секрет моркови по-корейски от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво – не просто смешать ингредиенты для заправки, а предварительно прогреть растительное масло со специями.

Морковь натираем на специальной терке для моркови по-корейски, сверху выкладываем мелко натертый чеснок.

Растительное масло наливаем в сотейник или сковороду, добавляем соль, сахар, молотый кориандр, хлопья перца чили и прогреваем, чтобы специи раскрыли свой вкус и аромат. Добавляем уксус и перемешиваем. По желанию ароматное масло можно процедить.

Натертую морковь "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заливает ароматным маслом, перемешивает и накрывает миску пищевой пленкой. Чтобы морковь по-корейски хорошо промариновалась, оставляем ее на два-три часа.

Готовую морковь по-корейски перекладываем в контейнер, закрываем крышкой и храним в холодильнике. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подает морковь по-корейски с кунжутом.

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