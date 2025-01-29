Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился собственным рецептом идеальной моркови по-корейски.
Домашняя морковь по-корейски обойдется вам значительно дешевле, чем магазинная. Готовится она очень просто, быстро, при этом даже не придется покупать готовую смесь специй.
Чтобы приготовить невероятно вкусную и пикантную морковь по-корейски, на 1 кг моркови "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:
- 100-200 г подсолнечного масла
- 50 г уксуса
- 1 ст.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. сушеного перца чили
- 2-3 зубчика чеснока
- лавровый лист – по желанию
Главный секрет моркови по-корейски от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво – не просто смешать ингредиенты для заправки, а предварительно прогреть растительное масло со специями.
Морковь натираем на специальной терке для моркови по-корейски, сверху выкладываем мелко натертый чеснок.
Растительное масло наливаем в сотейник или сковороду, добавляем соль, сахар, молотый кориандр, хлопья перца чили и прогреваем, чтобы специи раскрыли свой вкус и аромат. Добавляем уксус и перемешиваем. По желанию ароматное масло можно процедить.
Натертую морковь "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заливает ароматным маслом, перемешивает и накрывает миску пищевой пленкой. Чтобы морковь по-корейски хорошо промариновалась, оставляем ее на два-три часа.
Готовую морковь по-корейски перекладываем в контейнер, закрываем крышкой и храним в холодильнике. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подает морковь по-корейски с кунжутом.
Последние новости Украины:
Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.
Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.
Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".