Победительница четырнадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" показала, как сделать обычные вареники с капустой невероятно вкусными.

Звезда четырнадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Наталья Никишина поделилась семейным рецептом пышных паровых вареников с капустой.

Главный секрет вкуса – тушить для начинки не сырую капусту, а квашеную, и добавлять к ней немного томатной пасты, тогда вареники получатся невероятно вкусными.

Для теста на вареники победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

мука – 350 г

кефир (теплый) – 250 мл

яйцо – 1 шт.

сода – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

капуста квашеная – 300 г

томатная паста – 30 г

лук репчатый – 1 шт.

соль и молотый перец – по вкусу

сахар – 1 ст.л.

В миску к теплому кефиру "Мастер Шеф" Наталья Никишина добавляет яйцо, соду, соль и перемешивает. Затем порциями добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем миску с тестом пищевой пленкой и оставляем отдыхать на полчаса.

Чтобы приготовить начинку, лук победительница "Мастер Шеф" нарезаем кубиками. Также немного нарезаем квашеную капусту, чтобы кусочки были не такими длинными.

На сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла обжариваем капусту до румяности. Далее добавляем немного сливочного масла, лук и обжариваем.

Добавляем к капусте томатную пасту и жарим 3-5 минут. Добавляем соль, сахар и жарим начинку еще минуту. После этого добавляем немного воды и тушим капусту до испарения жидкости.

Тесто раскатываем, стаканом вырезаем круги, выкладываем начинку и залепляем вареники.

"Я люблю, когда начинки больше теста. Но вы можете сделать его толще", - отметила "Мастер Шеф" Наталья Никишина.

Вареники готовим на пару примерно 6-10 минут. Подаем их со сметаной и молотым черным перцем.

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