Звезда четырнадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Наталья Никишина поделилась семейным рецептом пышных паровых вареников с капустой.
Главный секрет вкуса – тушить для начинки не сырую капусту, а квашеную, и добавлять к ней немного томатной пасты, тогда вареники получатся невероятно вкусными.
Для теста на вареники победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- мука – 350 г
- кефир (теплый) – 250 мл
- яйцо – 1 шт.
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- капуста квашеная – 300 г
- томатная паста – 30 г
- лук репчатый – 1 шт.
- соль и молотый перец – по вкусу
- сахар – 1 ст.л.
В миску к теплому кефиру "Мастер Шеф" Наталья Никишина добавляет яйцо, соду, соль и перемешивает. Затем порциями добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем миску с тестом пищевой пленкой и оставляем отдыхать на полчаса.
Чтобы приготовить начинку, лук победительница "Мастер Шеф" нарезаем кубиками. Также немного нарезаем квашеную капусту, чтобы кусочки были не такими длинными.
На сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла обжариваем капусту до румяности. Далее добавляем немного сливочного масла, лук и обжариваем.
Добавляем к капусте томатную пасту и жарим 3-5 минут. Добавляем соль, сахар и жарим начинку еще минуту. После этого добавляем немного воды и тушим капусту до испарения жидкости.
Тесто раскатываем, стаканом вырезаем круги, выкладываем начинку и залепляем вареники.
"Я люблю, когда начинки больше теста. Но вы можете сделать его толще", - отметила "Мастер Шеф" Наталья Никишина.
Вареники готовим на пару примерно 6-10 минут. Подаем их со сметаной и молотым черным перцем.
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