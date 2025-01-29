Чтобы украинцам получить доплату к пенсии необходимо соответствовать определенным критериям.

Пенсионеры могут получать дополнительную денежную выплату к пенсии в размере 2 361 грн – однако эта помощь предоставляется только тем, кто имеет соответствующий статус, подтвержденный официальным удостоверением.

Об этом сообщили в ПФУ.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), в 2025 году доплату могут получить лица, которые:

подтвердили постоянное проживание в зоне радиационного загрязнения при проверке;

не переезжали в эту зону из других регионов;

имеют статус пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Чтобы получить доплату к пенсии, необходимо соответствовать следующим критериям:

проживать или работать в зоне обязательного или гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года;

иметь статус пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

предоставить удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.

По действующему законодательству, пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

если пенсия была назначена на основании ложных или недостоверных документов;

при проживании пенсионера за границей, если это не предусмотрено международными соглашениями Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты через временное проживание за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим;

если пенсионеру предоставлен статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах по закону;

в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев;

если пенсионер не прошел физическую идентификацию, если это предусмотрено законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (например, окончание обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, или трудоустройство лиц, получающих пенсию по выслуге лет, на работу по специальности).

Пенсионер может возобновить выплату, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно лично подать документ, удостоверяющий личность, и написать соответствующее заявление. Выплата пенсии возобновляется в течение 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к ее прекращению.

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