До конца отопительного сезона текущего года тариф на электроэнергию для украинцев будет оставаться неизменным – как минимум до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Министр отметил, что согласно Постановлению №632, тариф для бытовых потребителей зафиксирован до 30 апреля 2025 года. Так, стоимость электричества будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Премьер-министр Денис Шмигаль также подтвердил эту информацию, подчеркнув, что тарифы на тепло и свет в течение отопительного сезона останутся неизменными. Он добавил, что программа субсидий и льгот обеспечена финансированием в размере 42,3 млрд грн, что гарантирует поддержку нуждающимся украинцам.

Использование двухтарифного счетчика электроэнергии "день-ночь" может существенно уменьшить расходы на оплату счетов. кВт*ч. Для его установки необходимо обратиться к поставщику электроэнергии.

Двухтарифный счетчик имеет два режима учета:

Дневной режим (с 7:00 до 23:00): стоимость электричества остается стандартной – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

(с 7:00 до 23:00): стоимость электричества остается стандартной – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Ночной режим (с 23:00 до 7:00): тариф составляет 2,16 грн за 1 кВт*ч.

Семья из трех человек, ежемесячно потребляющая 300 кВтч электроэнергии, без двухтарифного счетчика потратит 1 296 грн (300 кВтч × 4,32 грн). Однако с использованием двухтарифного режима можно существенно сэкономить. Если 200 кВт*ч будут потребляться ночью, расходы будут составлять:

200 кВт*ч × 2,16 грн = 432 грн (ночной тариф);

100 кВт*ч × 4,32 грн. = 432 грн. (дневной тариф).

Общая сумма счета в таком случае составит 864 грн., что позволяет сэкономить 432 грн. в месяц.

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