ПФУ в некоторых случаях выплачивает гражданам пенсию авансом - согласно законодательству, в случае отдельных обстоятельств государство обязано произвести выплату сразу за полгода вперед.

Это предусмотрено статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на получение пенсии за шесть месяцев вперед имеют граждане, выезжающие на постоянное место жительства за границу.

Выплата пенсии в таком случае производится, начиная с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации по месту жительства в Украине. Деньги перечисляют органы Пенсионного фонда на банковский счет заявителя.

В законе указано: "В случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, выплачивается за шесть месяцев вперед перед выездом по заявлению пенсионера, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту постоянного проживания".

Важно, что такая выплата производится независимо от наличия международных договоров, ратифицированных Украиной. Для получения пенсии заранее граждане, планирующие переезд за границу, должны обратиться в местный орган Пенсионного фонда.

Необходимые документы:

паспорт для выезда за границу с отметкой о выезде на постоянное место жительства (или паспорт иностранца/документ, удостоверяющий личность без гражданства);

справка о снятии с регистрации места жительства в Украине.

После подачи заявления и необходимых документов, пенсионер получит выплату на банковский счет, что позволит покрыть финансовые потребности на первое время за рубежом.

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