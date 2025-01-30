Сын женщины был стрелком - он пропал вблизи Новобахмутовки 23 января почти 23 месяца назад.

Галина Ковальчук из хутора Заверхлесье на Волыни уже 23 месяца ждет известия о своем пропавшем без вести сыне Богдане - с началом вторжения его мобилизовали.

Женщина рассказала Суспільному, что сын исчез в Донецкой области после года службы.

"Он жив. Я его вижу во снах. Приснилось, что он стоит на горе, кругом лес, а я иду к нему. Обнимаю, и он меня обнял. Я так в руки его - теплые руки. Прижалась к нему... Мы верим, что он жив", - делится Галина.

После смерти мужа Галина осталась одна. Дочь Елену и сына Богдана она воспитывала своими силами. Сейчас дочь работает фельдшершей в Кагарлыке под Киевом. Богдан до мобилизации жил с женой и двумя детьми в Казатине.

Сын женщины был стрелком. Он пропал вблизи Новобахмутовки 23 января. 23 месяца о нем нет никаких известий. Жене мужчины пришло официальное сообщение о его исчезновении. Семья дважды сдавала ДНК, но совпадений не было.

Богдан служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Его жена активно ищет мужа: поддерживает связь с собратьями, зарегистрирована в сообществах семей пропавших без вести, надеясь узнать хоть что-нибудь.

Галина привыкла жить одна. В зимний период женщина занимается вышиванием и волонтерством: жжет пироги и лепит вареники для военных. Летом работает на огороде и ухаживает за цветником. Это помогает ей справиться с одиночеством. На хуторе, где проживает Галина, осталось всего четыре семьи, в основном пожилые люди.

Галина Ковальчук уверена, что сын вернется. Она не хочет покидать родной хутор, ведь еще до войны они договаривались, что после ее окончания Богдан приедет домой.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.