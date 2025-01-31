Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) задержали заместителя командира одной из воинских частей Днепропетровской области.

Подробности сообщили в ДБР .

Его подозревают в угоне 24 приборов ночного видения общей стоимостью около 4 миллионов гривен.

Незаконная деятельность офицера была разоблачена в рамках мероприятий, направленных на поддержку обороноспособности Вооруженных Сил Украины и предотвращение незаконного оборота военного имущества во время противодействия агрессии России.

По данным следствия, заместитель командира, ответственный за логистику, подделал документы, указав, что дорогостоящее оборудование было потеряно во время боевых действий. На самом деле он приказал своим подчиненным спрятать приборы в куче мусора на одном из складов воинской части.

В ходе обысков в складских помещениях части и по месту жительства подозреваемого были изъяты доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Задержанному выдвинуто подозрение по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины — присвоение военнослужащим имущества со злоупотреблением служебным положением, повлекшее значительный ущерб, причиненный в условиях военного положения.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой внесения залога в размере 7,7 миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.