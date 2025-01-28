Авианосец "Адмирал Горшков", который Индия приобрела у России, стал настоящим кошмаром для страны, это был урок, который стоил очень дорого.

Первоначально стоимость российского корабля казалась нормальной, но реальные затраты оказались гораздо больше из-за многочисленных поломок и необходимости дорогостоящих ремонтов.

Об этом для оружейного портала "1945" рассказал военный эксперт, отставной офицер армии США Брент М. Иствуд. Он отметил, что в начале 2000-х Индии срочно потребовался новый авианосец для замены старого. Ввиду давних связей с Россией, страна обратилась в Москву, которая продала ей авианосный крейсер "Адмирал Горшков", построенный еще в 1988 году. Это был гибрид ракетного крейсера и вертолетоносца, который выглядел как выгодное предложение.

Корабль обошелся Индии в 974 миллиона долларов, однако после того, как российские ремонтники повредили котельный отсек во время работ в 1996 году, он не был готов к использованию. Индии пришлось дополнительно потратить до 3 миллиардов долларов на модернизацию, чтобы авианосец мог брать на борт реактивные истребители, а не только вертолеты.

Кроме того, авианосец оказался с неисправными котлами, что негативно влияло на работу двигателей. Кроме того, оказалось, что у него не было собственной системы противовоздушной обороны, и Индии пришлось устанавливать ее самостоятельно. В результате корабль снова отправили на трехлетний ремонт в сухой док. Таким образом, проект, который должен обеспечить Индию мощным авианосцем, обошелся стране в несколько раз дороже.

"Индийцам пришлось научиться покупать авианосцы у россиян. Вероятно, это ценный урок, который преподают в индийских военно-морских академиях и школах командования и генерал-штаба. Вероятно, они больше никогда не будут зависеть от россиян в столь крупной покупке", - резюмирует эксперт.

Источник: 19fortyfive .



Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы