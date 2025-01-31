Игорь Павляк попал в плен 18 июня 2023 года, когда получил тяжелое ранение во время боевых действий в Запорожье.

В Луцком обществе торжественно поздравили 43-летнего военнослужащего Игоря Павляка, который провел полтора года в российском плену.

Военный Игорь Павляк рассказал журналистам о своих чувствах по возвращении домой. Домой он вернулся к жене и двум сыновьям, которые все это время ждали его с нетерпением.

Лучанин с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины, занимая должность командира разведки 65-й отдельной механизированной бригады. Из плена его освободили 30 декабря 2024 года.

На встречу с военным пришли десятки людей, среди которых были не только его родные и друзья, но и те, кто лично не знал Игоря, но хотел поддержать его и его семью.

Игорь Павляк попал в плен 18 июня 2023 года, когда получил тяжелое ранение во время боевых действий в Запорожье. Он признался, что испытал все трудности в плену благодаря любви к своей семье и преданности Украине.

"Я дома, надеюсь, что чем больше ребят вернутся. Так же как и я вернулся домой . Поскольку дом – это дом. И я считаю, что наш дом стоит того, чтобы мы его защищали", — поделился разведчик Игорь Павляк.

Военнослужащему предстоит длительное лечение и несколько сложных операций. После реабилитации Игр планирует вернуться к занятиям спортом и участию в соревнованиях.

Источник: Суспільне.

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