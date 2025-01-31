По данным следствия, мужчина прибыл из Москвы в Украину за несколько дней до начала полномасштабной войны.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ, который передавал данные о позициях украинских военных на Лиманском направлении.

Детали раскрыли в СБУ.

Им оказался 56-летний гражданин россии, который действовал под прикрытием личного визита к родственникам. февраля 2022 он остался в поселке и старался не привлекать к себе внимания.

Летом 2024 года агент получил указания от ФСБ по сбору разведывательной информации. Его задачей было определение мест дислокации украинских укреплений и артиллерийских подразделений в зоне боевых действий. С этой целью он регулярно обходил территории вблизи линии фронта, фиксируя расположение позиций ВСУ.

Полученные данные мужчина передавал российским спецслужбам, которые использовали эту информацию для подготовки воздушных ударов по украинским военным.

СБУ оперативно обнаружила и сорвала преступную деятельность агента. Он был задержан, задокументировав все факты сотрудничества с врагом. В результате следственных действий также были проведены мероприятия по защите локаций сил обороны от возможной угрозы.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным с российской спецслужбой.

Российскому агенту доложено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Мужчина взят под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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