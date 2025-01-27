Во время полномасштабной войны с Россией мобильные огневые группы ГНСУ сбили более 300 ударных беспилотников и разведывательного типа.

Во время атак по Украине с применением "Шахедов" вражеская армия довольно часто применяет приманки.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Могу отметить, что мобильными огневыми группами Государственной пограничной службы за время войны сбито более 300 БПЛА, которые враг запускал по нашей территории — и ударного, и разведывательного типов. Преимущественно это, конечно, "Шахеды", и большинство из них было поражено в течение прошлого года», - сообщил Демченко.

Также Демченко добавил, что во время вражеских атак по Украине враг довольно часто применяет приманки в виде ударных дронов для того, чтобы отвлечь украинские огневые средства поражения.

Как сообщил спикер ГНСУ, у границы с Беларусью этого значительно меньше.

"Большинство попыток захода идет все же с территории России, в частности речь идет о Сумском и Черниговском направлениях. Активно враг также запускает такие воздушные средства поражения или отвлечения и по Южному направлению", - информирует представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Источник: ukrinform.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина все чаще начинают использовать "защищенные от помех" дроны, управляемые через легкие оптоволоконные кабели.

Украинская технологическая компания Kara Dag уже предложила использование акустических и визуальных сигнатур в сочетании с передовыми методами обработки для обнаружения привязанных дронов.

Как сообщает военный обозреватель Forbes Викрам Миттал, после обнаружения ВСУ смогут противодействовать беспилотнику с помощью ряда кинетических методов.

Тем временем Россия спрашивает информацию от оборонного сообщества о том, как выявить и потенциально уничтожить эти беспилотники.

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