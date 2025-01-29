С начала января 2025 года в Украине повысили тарифы на воду в ряде населенных пунктов.

Местные власти могут изменять цены на коммунальные услуги в меньших городах, в то время как в крупных населенных пунктах тарифы на воду остаются неизменными, поскольку их устанавливает Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

С 1 января 2025 г. тарифы на водоснабжение выросли в ряде населенных пунктов. К примеру, в Христиновке (Черкасская область) тариф на воду повышен на 12,6%, до 33,6 грн за кубометр, а на водоотвод — на 8,8%, до 44,4 грн. В общей сложности сумма за водоснабжение и водоотвод выросла до 78 грн за кубометр.

В Украинке (Киевская область) тарифы также повысились: на водоснабжение до 55,67 грн за кубометр, а на водоотвод — до 59,28 грн. В сумме жители города будут платить 114,9 грн. за кубометр. В прошлом году тариф уже повышался до 79,17 грн. за кубометр.

В некоторых городах тарифы только планируют увеличить. К примеру, в Харькове планируется повысить тариф на воду с 45,88 грн до 127,82 грн за кубометр с 1 февраля 2025 года, но это решение еще должно быть утверждено местными властями.

В больших городах, таких как Киев, тарифы на воду на данный момент не изменяются. Информацию о возможном повышении стоимости водоснабжения можно найти на сайтах местных органов власти и водоканалов, где публикуются сообщения о публичных обсуждениях. Однако большинство потребителей узнают об изменениях в тарифах уже после того, как суммы в платежках были перечислены, что усложняет возможность влияния на решение.

По информации НКРЭКУ, средний тариф на воду для лицензиатов комиссии составляет 35,77 грн за кубометр. В то же время в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек тарифы определяют местные власти без участия НКРЭКУ.

В то же время водоканалы и ассоциация "Укрводоканалекология" обращали внимание на необходимость пересмотра тарифов из-за роста расходов на электроэнергию (более 20% в структуре тарифа), а также удорожания реагентов, которые стали в 4,5 раза дороже нарушений логистических цепей.

Тарифы на воду также вырастают в многоэтажках с автономным водоснабжением. К примеру, в пригороде Киева большинство жилых комплексов используют воду из скважин. Здесь тарифы определяются самостоятельно на основе решений собрания жильцов, поскольку вода поставляется с помощью насосов, установленных непосредственно в домах.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.