"Структурный перекос" в системе образования в значительной степени обусловлен ее недостаточной адаптированностью к реальным требованиям рынка труда.

В Украине насчитывается около 2 миллионов безработных - однако страна сталкивается с острой потребностью в кадрах особенно в рабочих профессиях.

Об этом заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, это проявление структурной безработицы, которая возникает из-за разрыва между спросом на определенные профессии и имеющимися кадрами на рынке труда. В частности, наиболее ощутимый дефицит работников в таких областях, как рабочие профессии и логистика, в частности, в сфере перевозок.

Чтобы решить эту проблему, некоторые компании внедряют нестандартные подходы, такие как организация водительских курсов для женщин, чтобы привлечь больше кандидатов в эту важную область.

С другой стороны, в Украине наблюдается превышение количества специалистов в таких областях, как экономика, юриспруденция и журналистика, что приводит к хронической безработице в этих отраслях. Этот дисбаланс связан с многолетними проблемами в системе образования.

Олег Пендзин отмечает, что "структурный перекос" в системе образования в значительной степени обусловлен ее недостаточной адаптированностью к реальным требованиям рынка труда. Для преодоления этого кризиса необходим комплексный подход:

Реформа образования: нужно сосредоточиться на популяризации профессионально-технического образования, ориентируясь на практические специальности.

Профориентация среди молодежи: важно обеспечить молодежь информацией о перспективных профессиях, где есть реальная потребность в специалистах.

Поддержка обучающих программ: следует создавать инициативы, позволяющие компаниям готовить кадры, адаптируя их к специфике работы в конкретной отрасли.

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