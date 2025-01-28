Решение об увеличении денежной помощи было принято еще 4 декабря.
До поднятия суммы размер материальной помощи составил 40 прожиточных минимумов, это чуть больше 100 тысяч гривен.
Было предложено увеличить размер денежной помощи почти в четыре раза.
"На сегодняшний день она (материальная помощь, — прим. ред.) увеличена до 150 прожиточных минимумов, что в настоящее время составляет 438 тысяч гривен", — говорилось в заявлении депутатов.
Денежная помощь будет предоставляться из городского бюджета Одессы, как сообщила депутат, государственной программой "єВідновлення" не все могут воспользоваться из-за длительного процесса.
Поэтому в Одессе размер материальной помощи людям, жилье которых пострадало из-за войны, которую развязала россия, будет составлять 438 тысяч гривен.
Источник: suspilne.
К слову, в Одессе женщинам оказывают помощь, стало известно, кто на нее может рассчитывать.
Центр помощи спасенным (СПС) Одессы производит выдачу непродовольственной помощи для пострадавших женщин.
О возобновлении выдачи гигиенических наборов будет поставлено в известность дополнительно, выдача помощи в Одессе осуществляется по предварительной регистрации.
СПС находится в помещении Центра предоставления интегрированных социальных услуг по адресу: город Одесса, улица Косовская, 2д, телефон: +38 (067) 131 39 38.
График работы: пн-чт – с 9:00 до 16:45, пт – с 9:00 до 15:45.
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