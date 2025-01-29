Поисково-спасательная операция продолжалась более 70 часов - в нее были привлечены 450 спасателей, работавших по 12 часов сменами - из-под завалов спасли 36 человек.

14 января 2023 года, около 15:40, армия РФ нанесла удар противокорабельной ракетой Х-22 по девятиэтажному дому на Набережной Победы, 118 в Днепре.

Корреспонденты Суспільного собрали воспоминания выживших в тот трагический день.

Катерина, одна из жильцов, рассказала, что после взрыва ее квартира выглядела как развалины. Она собственными глазами увидела, как мусор и обломки заполонили ее дом.

"Убрала, потому что здесь были горы всего. Все было вывалено, избито, горы мусора, то, что летело", — вспомнила она.

В тот день Катерина была дома, сидела на кухне и разговаривала с подругой. В момент взрыва ее отбросило волной, а обломки накрыли. Она помнит только, как спасатели ее доставали из-под завалов.

Александр, проживавший в разрушенном подъезде, рассказал, что в тот день был на работе, а о нападении узнал от соседки. Когда он приехал, все было завалено камнями. Он сразу стал помогать освободить проезд для спецтехники, но находившаяся дома его жена Виктория погибла под обломками.

"Я два дня надеялся, что жена жива. Я ей звонил: первый звонок пошел, а потом ответа не было. На второй день подняли плиту, она лежала на диване, собака упала вниз. Ее с дивана забрали. Я опознал на месте", – рассказал Александр.

89-летний Владимир, также оставшийся без дома, чудом выжил, потому что его квартира была расположена в одной из наименее разрушенных частей дома.

"Когда все случилось, я сидел напротив окна. Сразу дым пошел. Я взглянул, а у меня руки черные. Не красные, а черные. Меня поволокли с этажа вниз, потому что я не мог ничего. Все было в крови", - сказал Владимир. .

Поисково-спасательная операция длилась более 70 часов. К ней были привлечены 450 спасателей, работавших по 12 часов сменами. Из-под завалов спасли 36 человек. Демонтаж разрушенных подъездов завершили только в декабре 2024 года. В память о погибших местные жители обустроили место памяти, где до сих пор приносят цветы и игрушки. В результате атаки погибли 46 человек, среди которых шесть детей, а около 80 получили ранения.

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