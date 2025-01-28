В конце января Украина переживает настоящий температурный феномен, так как на территории страны содержится аномально теплая погода, больше напоминающая апрельскую, чем зимнюю.

И даже 28 января столбики термометров в некоторых регионах страны покажут до +16 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич отмечает, что подобная температура станет следствием притока теплого воздуха с Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря. В этот день в Украине ожидается сухая погода без осадков. Ветер будет южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температуры ночью будут колебаться от +1 до +6 градусов, а на западе страны возможны даже 7-10 градусов тепла. Днем в большинстве регионов температура поднимется до 7-12 градусов, а на юге и западе страны, в частности, в Прикарпатье, термометры могут показать рекордные +13 до +16 градусов.

"Таким образом, характер погоды будет напоминать скорее начало апреля, чем макушку зимнего времени года. Карта средней аномалии приземной температуры с 27 января по 3 февраля демонстрирует беспрецедентное тепло по всей Восточной и Юго-Восточной Европе", - отметил метеоролог.

Ранее Politeka также писала , что температура в Украине в конце января повысится, но не достигнет + 20°С. 26-27 января действительно будут самыми теплыми днями в ближайшее время, но синоптики уверяют, что рекордных температур ожидать не стоит. О возможности достижения +20° пока речь не идет.

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