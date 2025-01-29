Мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости ряда тарифных планов.
Новые условия вступят в силу 30 января 2025, а разница в оплате составляет от 40 до 70 грн, информируют на страницах архивных тарифов Vodafone.
Также будет обновлено дополнение некоторых тарифов.
Новые цены на популярные тарифы Vodafone
Изменения коснутся следующих тарифных планов:
Vodafone SuperNet Turbo - 250 грн вместо 190 грн;
Vodafone SuperNet Start - 260 грн вместо 200 грн;
Vodafone SuperNet Pro - 340 грн вместо 280 грн;
Vodafone SuperNet Unlim - 470 грн вместо 410 грн;
Наслаждение – 260 грн вместо 200 грн;
Joice Max 2023 - 390 грн вместо 330 грн;
Vodafone Light+ - 185 грн вместо 145 грн;
Turbo 2023 - 250 грн вместо 180 грн.
Некоторые тарифные планы, в частности SuperNet Pro 2019 и SuperNet Turbo 2021 , будут закрыты. До 30 апреля абонентов переведут на более дорогие альтернативы.
Изменения в наполнении тарифов
Vodafone обещает увеличить объем услуг по низким тарифам:
SuperNet Start : интернет вырастет от 20 до 25 ГБ;
SuperNet Unlim : трафик увеличить с 80 до 100 ГБ;
Joice Max 2023 : 60 ГБ вместо 50 ГБ;
Light+ : рост трафика с 10 до 14 ГБ;
Turbo 2023 : объем интернет-выроста от 40 до 50 ГБ.
Причины повышения
Компания объясняет это ростом затрат на поддержку и развитие сети, что требует дополнительных инвестиций в модернизацию.
Абонентам советуют ознакомиться с новыми условиями и оценить их соответствие собственным потребностям.
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