Компания объясняет это ростом затрат на поддержку и развитие сети, что требует дополнительных инвестиций в модернизацию.

Мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости ряда тарифных планов.

Новые условия вступят в силу 30 января 2025, а разница в оплате составляет от 40 до 70 грн, информируют на страницах архивных тарифов Vodafone.

Также будет обновлено дополнение некоторых тарифов.

Новые цены на популярные тарифы Vodafone

Изменения коснутся следующих тарифных планов:

Vodafone SuperNet Turbo - 250 грн вместо 190 грн;

Vodafone SuperNet Start - 260 грн вместо 200 грн;

Vodafone SuperNet Pro - 340 грн вместо 280 грн;

Vodafone SuperNet Unlim - 470 грн вместо 410 грн;

Наслаждение – 260 грн вместо 200 грн;

Joice Max 2023 - 390 грн вместо 330 грн;

Vodafone Light+ - 185 грн вместо 145 грн;

Turbo 2023 - 250 грн вместо 180 грн.

Некоторые тарифные планы, в частности SuperNet Pro 2019 и SuperNet Turbo 2021 , будут закрыты. До 30 апреля абонентов переведут на более дорогие альтернативы.

Изменения в наполнении тарифов

Vodafone обещает увеличить объем услуг по низким тарифам:

SuperNet Start : интернет вырастет от 20 до 25 ГБ;

SuperNet Unlim : трафик увеличить с 80 до 100 ГБ;

Joice Max 2023 : 60 ГБ вместо 50 ГБ;

Light+ : рост трафика с 10 до 14 ГБ;

Turbo 2023 : объем интернет-выроста от 40 до 50 ГБ.

Причины повышения

Компания объясняет это ростом затрат на поддержку и развитие сети, что требует дополнительных инвестиций в модернизацию.

Абонентам советуют ознакомиться с новыми условиями и оценить их соответствие собственным потребностям.

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