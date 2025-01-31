В результате этих действий, в период 2018-2020 годов, государству был нанесен ущерб на общую сумму 16,4 млн грн.

НАБУ и САП направили в суд дело, в котором фигурируют нанесенный государству ущерб на сумму 16,4 млн грн из-за незаконных закупок уличных светильников для одной из территориальных общин Одесской области.

Об этом сообщили в НАБУ.

Согласно следствию, в 2018 году депутат Одесского областного совета VII созыва организовал заключение договоров на установление уличного освещения через поселкового председателя общины с подконтрольным ему предприятием, обходя тендерные процедуры.

Участники заговора искусственно разделили закупку на несколько частей, каждая из которых не превышала 1,5 млн. грн. Это позволило избежать использования электронной системы закупок. Подрядчик, в свою очередь, может завысить стоимость работ более чем в шесть раз.

Депутат также организовал подлог актов приемки выполненных работ, в которые были внесены ложные данные об израсходованных средствах. Это послужило основанием для перечисления предприятию завышенных сумм.

В результате этих действий, в период 2018-2020 годов, государству был нанесен ущерб на общую сумму 16,4 млн грн.

3 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили депутату о подозрении в нанесении ущерба на сумму 6 млн грн, а дополнительные 10,4 млн грн убытков были обнаружены в апреле 2024 года.

Кроме депутата, в обвинение попали директор его подконтрольного предприятия и бывший поселковый председатель одной из общин Одесской области.

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