На фронте во время выполнения боевой задачи трагически погиб выдающийся украинский кинорежиссер.

Украинский режиссер Станислав Притула погиб на войне, 40-летний кинохудожник с начала полномасштабной войны, которую развязала россия, добровольцем, вступил в Вооруженные силы.

Станислав Притула ранее занимал должность руководителя управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино.

22 января жизнь Станислав оборвалась во время выполнения боевого задания на фронте. Об этом сообщила супруга защитника Лариса Титаренко.

Лариса в своем посте в Фейсбук вспомнила, каким светлым был Станислав в жизни.

"Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть только выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир... Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы", – написала Лариса Титаренко.

В Госкино добавили , что Станислав был не только творцом, но и человеком с большой буквы.

"Чувственным, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к происходящему в мире. Мы выражаем искреннюю благодарность за его многолетний плодотворный труд, самоотверженность и неизменную поддержку украинского кинематографа", - сообщили в организации.

В комментариях украинцы тоже выразили слова соболезнования:

"Светлая и вечная память нашему дорогому Защитнику Герою Станиславу! Мира и покоя в Царстве Небесном Божьем! Слава! Почет! Благодарность и низкий доземный поклон Герою Станиславу! Родным искренние соболезнования! Разделяю ВАШ боль. Каждая потеря чрезвычайно горькая!!! ".

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