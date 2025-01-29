Муж попросил передать ему телефон, который стоил 3790 гривен, под предлогом необходимости "отойти на несколько минут".

В столице мужчина похитил мобильный телефон у малолетнего ребенка.

Об этом говорится в приговоре суда .

Злоумышленник воспользовался доверчивостью девочки, предложив ей помощь с оплатой онлайн-покупки. Учитывая, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к ответственности, суд приговорил его к пяти годам заключения.

Как это произошло

Инцидент произошел в марте 2024 года недалеко от станции метро "Оболонь" в Киеве. Мужчина познакомился с ребенком и завладел его телефоном. Он пояснил, что ему нужно произвести оплату за товар в онлайн-магазине, используя сохраненный в телефоне номер банковской карты.

Для реализации своей затеи злоумышленник предложил ребенку вместе пойти в терминалы, расположенные в торгово-развлекательном центре Dream Town. Не подозревая об обмане, девочка согласилась.

В ТРЦ мужчина попросил передать ему телефон, который стоил 3790 гривен, под предлогом необходимости "отойти на несколько минут". Забрав гаджет, он сразу скрылся.

Судебное решение

Оболонский районный суд Киева признал обвиняемого виновным в мошенничестве. Сначала ему присудили один год лишения свободы. Однако из-за наличия предварительных судимостей срок заключения увеличился до пяти лет и одного месяца.

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