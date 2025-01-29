Штрафы определяются путем умножения базовой суммы на соответствующий коэффициент, указанный в санкциях для конкретной статьи.

По состоянию на 1 января 2025 размеры штрафов за административные правонарушения в Украине остались на прежнем уровне, и их сумма определяется на основе необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Об этом рассказала эксперт Ирина Ан. Она также назвала размер штрафов, которые придется уплачивать украинцам за некоторые нарушения.

Как пояснила эксперт Ирина Ан, размер штрафов за административные правонарушения в Украине рассчитывается на основе не облагаемого налогом минимума доходов граждан, который не связан с минимальной зарплатой или прожиточным минимумом. В настоящее время этот показатель составляет 17 гривен, согласно пункту 5 подраздела 1 раздела 20 Налогового кодекса Украины.

Штрафы определяются путем умножения базовой суммы на соответствующий коэффициент, указанный в санкциях для конкретной статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Изменения были внесены в законодательство в декабре 2024 года, в том числе 19 числа, об ответственности за домашнее насилие. Это повлекло за собой повышение штрафов за такие правонарушения.

Так, за первое нарушение домашнего насилия штраф составляет от 340 до 680 гривен, а за повторное – от 1020 до 1360 гривен. Дополнительно были ужесточены санкции, если насилие совершено в отношении детей. В таких случаях штрафы варьируются от 510 до 1020 гривен.

Источник: РБК-Украина.

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