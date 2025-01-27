Российская экономика находится на грани большого краха, несмотря на заявления Кремля о ее стабильности; экономическая мощь, которую Москва пытается демонстрировать перед Западом, является постепенно рассеивающимся миражем.

Высокие темпы роста экономики , которых удалось достичь после полномасштабного вторжения в Украину, были в основном неустойчивыми и подкрепленными искусственными механизмами.

Как сообщает CNN, в начале 2023 года российская экономика, казалось бы, превзошла прогнозы и удивила как собственных граждан, так и международных аналитиков. Высокий уровень занятости и быстрый рост оборонного бюджета давали Кремлю повод хвастаться своими достижениями. Но эти достижения носят недолговечный характер. Эксперты считают, что рост экономики сродни искусственной "подкормке", сравнивая его с эффектом от стероидов — быстрый, неестественный и кратковременный.

Кремль усердно поддерживает иллюзию стабильности, пытаясь принудить Запад к переговорам, однако реальное положение дел все больше указывает на истощение ресурсов.

"Стероиды – это хорошо, но это не мышцы. Это больше напоминает бег под кокаином", – говорится в статье.

Эксперты прогнозируют, что Россия "в скором времени почувствует боль после вечеринки". Даже российские чиновники признают: экономика исчерпывает свои возможности, что неизбежно приводит к росту цен и экономическим трудностям.

Из-за аномально высоких расходов на войну, растущих инфляционных рисков и снижения доходов населения, ситуация в экономике РФ постепенно ухудшается. Среди главных угроз для российской экономики аналитики называют значительный рост задолженности, связанный с пошедшими в поддержку оборонных предприятий военными кредитами, а также высокий уровень инфляции.

Проблемы могут возникнуть и на банковском рынке, где ситуация становится напряженной из-за возможности "токсичных долгов". Среди возможных триггеров для экономического кризиса паника среди россиян, что может привести к массовым выводам средств из банков. Эксперты также отмечают, что Россия не сможет продолжать одновременно финансировать войну, поддерживать экономику и сохранять социальное благосостояние. Рано или поздно этот баланс даст сбой.

Источник: bbc .

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