Она утверждает, что парня увезли за город, требовали деньги, держали в плену три часа.

В Одессе сотрудники ТЦК, по словам журналистки Виктории Колтуновой, якобы избили ее сына – в самом ТЦК тоже прокомментировали скандальную историю.

Об этом Виктория Колтунова рассказала на своей странице в Facebook.

Она утверждает, что парня вывезли за город, требовали деньги, держали в плену три часа, избивали, а затем оставили без сознания на дороге. Одесскому областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки отреагировали на этот инцидент.

"Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город, и хотя у него есть все документы о том, что я, его мать, и его жена – инвалиды 2 группы, его избивали около трех часов, требовали деньги, а затем выбросили на дорогу без сознания , решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь. легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Сделали одну операцию на легкие, но она была неудачной, в понедельник будут перерабатывать.

Женщина рассказала журналистам, что инцидент произошел 23 января на улице Филатова, где трое мужчин затащили ее сына в автобус и стали избивать. 51-летний мужчина является опекуном матери и жены, которые имеют инвалидность, и сам страдает астмой.

В ответ на обвинения в избиении Максима Колтунова представители ТЦК заявили, что в настоящее время идет служебная проверка. Созданная специальная комиссия занимается сбором доказательств и опросом свидетелей. В случае подтверждения фактов нарушения ТЦК готов оказать поддержку правоохранительным органам в расследовании инцидента.

В ТЦК подчеркнули, что военнослужащие и работники должны действовать исключительно в рамках закона, строго соблюдая Кодекс поведения и принципы прав человека.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.