В селе есть только один магазин, где работает продавец Оксана.

Село Кривичи, расположенное всего в девяти километрах от Ровно, является домом для всего 97 человек, большинство из которых — пенсионеры.

Историю жителей села рассказали журналисты Общественного .

Хотя село и славится уютом и добрыми людьми, жизнь здесь далеко от комфортной. Жители сталкиваются с проблемами, такими как отсутствие дорог, регулярного автобусного сообщения, школ, фельдшерских пунктов и рабочих мест.

Школьный автобус, являющийся единственным доступным транспортом, не приезжает в саму деревню, а только до его начала, оставляя детям долгий путь к школьной остановке. Автобусные перевозки были, но частный перевозчик расторг контракт. Жители села вынуждены преодолевать расстояние до ближайших населенных пунктов, где курсируют маршрутки, или обращаться в фельдшерский пункт в соседнем Верховске.

Староста Верховского старостинского округа Екатерина Мазепа объясняет:

«Дорога в село когда-то была в хорошем состоянии, но со временем она ухудшилась. Надеемся, что с победой ситуация изменится и дорогу восстановят».

В селе есть только один магазин, где работает продавец Оксана. Она ежедневно преодолевает путь из Ясининичев, где проживает, тратя 15-20 минут на пешую прогулку.

«Здесь многого не хватает. Кроме этого маленького магазина в селе вообще ничего нет», — рассказывает Оксана.

Федор Правник, который жил в Ровно, а теперь перебрался в Кривич на пенсию, работал электриком и коммунальщиком. Вместе с женой Анной, много лет проработавшей на ровенском заводе безалкогольных напитков и на Ленокомбинате, они держат корову, кур и уток. У супругов есть двое детей, внуки и правнуки, помогающие в хозяйстве.

Игорь, еще один житель села, живет сам. Раньше работал строителем, строил жилье для переселенцев после Чернобыльской катастрофы. Сейчас он занимается заготовкой дров для зимы.

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