Прокуратура также сообщила, что эти лица фигурируют в другом уголовном производстве, связанном с установкой фонарей в сквере на Троещине.

Бывшему чиновнику "Киевзеленстроя" и предпринимателям выдвинуто подозрение в растрате средств городского бюджета.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура 27 января на своей странице в Telegram.

Операция по ремонту в Дарницком районе Киева испытала серьезные финансовые нарушения.

Они завысили стоимость работ при капитальном ремонте подпорной стенки в парке «Позняки», что привело к непредвиденным затратам в размере почти 900 тыс. рублей. гривен.

При реализации проекта по капитальному ремонту и реставрации подпорной стенки в парке «Позняки», заключенном между «Киевзеленстроем» и руководителем частного предприятия, цены на материалы были значительно завышены. Кроме того, часть выполненных работ не соответствовала проектно-технической документации, а некоторые услуги были оплачены дважды. Завышение стоимости работ привело к ущербу для столичного бюджета на сумму почти 900 тысяч гривен.

Прокуратура также сообщила, что эти лица фигурируют в другом уголовном производстве, связанном с установкой фонарей в сквере на Троещине. В этом случае стоимость работ была определена в пять раз выше рыночной, что привело к нанесению ущерба на сумму более 600 тысяч гривен.

К слову, Politeka уже писала о похожей ситуации с должностным лицом Минобороны и двумя руководителями государственного предприятия, которые совершили сделку, заменив качественное оружие на дешевые аналоги.

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