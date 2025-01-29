В Украине в 2025 году введены новые правила индексации заработных плат и стипендий для предприятий, учреждений и физических лиц-предпринимателей, заказывающих наемный труд.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, уточнив, что в январской бухгалтерии будут руководствоваться нормами, закрепленными в статье 34 Закона Украины №4059-IX «О Государственном бюджете на 2025 год», а уже с февраля правилами индексации.

Согласно новым нормам индексация, возникшая в декабре 2024 года, не начисляется в январе 2025 года. Индекс потребительских цен для индексации доходов населения исчисляется с 1 января на 1% или 100%.

Отметим, что в предыдущие годы индексация стартовала с января, а декабрь считался "базовым" месяцем. С 2025 года «базовым» месяцем для современного месячного повышения зарплаты будет февраль, а не январь.

Размеры должностных окладов работников бюджетной сферы остаются на уровне предыдущего года. Ставки по разрядам Единой тарифной сетки начинаются на основе оклада первого тарифного разряда и соответствующего тарифного коэффициента. .

Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что оклад работника первого тарифного разряда остается на уровне декабря 2024 года.