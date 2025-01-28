Для людей, нуждающихся в поддержке, в Одессе открыты центры гуманитарной помощи.
Гуманитарная помощь выдается внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в Единой информационной базе данных.
Также на гуманитарную помощь в Одессе могут рассчитывать находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах жители города, людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами.
Как получить гуманитарную помощь в Одессе?
Для получения гуманитарной помощи в Одессе в пунктах выдачи необходимо предоставить удостоверяющие личность документы, переселенцам нужно взять с собой справку ВПЛ.
Заявления на получение гуманитарной помощи в Одессе принимают волонтеры в гуманитарных центрах.
Обратиться за гуманитарной помощью в Одессе можно, позвонив по горячим линиям районных территориальных центров социального обслуживания.
Гуманитарную помощь в Одессе выдают в виде продуктовых наборов, средств гигиены, подгузников, детского питания, игрушек, одежды, постельного белья и прочего.
Адреса и телефоны для получения гуманитарной помощи в Одессе:
ул. Ильфа и Петрова, 25 - 765-07-87;
сквер Георгия Гамова, 3 - 796-27-49;
ул. Приморская, 42 - (093) 813-31-98;
ул. Махачкалинская, 4 - 763-03-18;
ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).
В благотворительном фонде «Дорога домой» помогают вещами и питанием.
Получить помощь могут подростки из неблагополучных семей, переселенцы и семьи с маленькими детьми в тяжелых ситуациях.
Для получения гуманитарной помощи в Одессе необходимо предоставить копию документов и написать заявление.
Адреса и телефоны:
ул. Софиевская, 10 - 777-20-76,
ул. Мясоедовская, 46 - 711-18-18.
Международный благотворительный фонд "Каритас Украина", адрес Центра: ул. Южная, 40/1
Контактные телефоны:
психологическая помощь – (050) 800-42-87; (050) 314-22-60;
юридические консультации – (050) 314-22-70;
продуктовые наборы – (095) 295-33-31;
детский центр – (050) 337-00-74;
транспортные услуги – (050) 442-17-00;
аренда реабилитационного оборудования и домашняя опека – (050) 477-30-10.
Источник: odessa-life.
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