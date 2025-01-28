С начала полномасштабной войны в Одессу переехали тысячи беженцев, многие остались без жилья, поэтому стоит знать, как получить гуманитарную помощь.

Для людей, нуждающихся в поддержке, в Одессе открыты центры гуманитарной помощи.

Гуманитарная помощь выдается внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в Единой информационной базе данных.

Также на гуманитарную помощь в Одессе могут рассчитывать находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах жители города, людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами.

Как получить гуманитарную помощь в Одессе?

Для получения гуманитарной помощи в Одессе в пунктах выдачи необходимо предоставить удостоверяющие личность документы, переселенцам нужно взять с собой справку ВПЛ.

Заявления на получение гуманитарной помощи в Одессе принимают волонтеры в гуманитарных центрах.

Обратиться за гуманитарной помощью в Одессе можно, позвонив по горячим линиям районных территориальных центров социального обслуживания.

Гуманитарную помощь в Одессе выдают в виде продуктовых наборов, средств гигиены, подгузников, детского питания, игрушек, одежды, постельного белья и прочего.

Адреса и телефоны для получения гуманитарной помощи в Одессе:

ул. Ильфа и Петрова, 25 - 765-07-87;

сквер Георгия Гамова, 3 - 796-27-49;

ул. Приморская, 42 - (093) 813-31-98;

ул. Махачкалинская, 4 - 763-03-18;

ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).

В благотворительном фонде «Дорога домой» помогают вещами и питанием.

Получить помощь могут подростки из неблагополучных семей, переселенцы и семьи с маленькими детьми в тяжелых ситуациях.

Для получения гуманитарной помощи в Одессе необходимо предоставить копию документов и написать заявление.

Адреса и телефоны:

ул. Софиевская, 10 - 777-20-76,

ул. Мясоедовская, 46 - 711-18-18.

Международный благотворительный фонд "Каритас Украина", адрес Центра: ул. Южная, 40/1

Контактные телефоны:

психологическая помощь – (050) 800-42-87; (050) 314-22-60;

юридические консультации – (050) 314-22-70;

продуктовые наборы – (095) 295-33-31;

детский центр – (050) 337-00-74;

транспортные услуги – (050) 442-17-00;

аренда реабилитационного оборудования и домашняя опека – (050) 477-30-10.

Источник: odessa-life.

Последние новости Украины:

Денежная помощь в Одессе: кто имеет право на выплаты

В Одесской области задержали трех киевлян в камуфляже: пытались пересечь границу с Приднестровьем.

Компенсация за генераторы в Одессе: как ее получить