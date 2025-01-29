Многие сталкивались с проблемой, когда смартфон отказывается включаться и не заряжается, и с этим можно попытаться разобраться самостоятельно.

Это универсальные советы, которые помогут разобраться, почему ваш мобильный телефон не включается, и как это можно исправить.

Иногда вам может казаться, что телефон не включается, а на самом деле у него не работает экран. Чтобы исключить этот вариант, просто позвоните себе с другого устройства, если никакой реакции нет, и телефон действительно выключен, эксперты предлагают несколько вариантов, как его можно реанимировать.

Во-первых, попытайтесь перезагрузить смартфон, удерживая кнопку питания 10-30 секунд – это часто решает много разнообразных проблем с телефоном. Если вдруг у вас телефон с аккумулятором, который снимается, извлеките батарею, подождите 10 секунд, а затем снова вставьте и попробуйте включить устройство.

Если телефон не реагирует, то одной из самых частых причин, по которым он не включается, могут быть проблемы с зарядкой. Сначала проверьте, работает ли розетка, адаптер и кабель, для этого можно попытаться подключить другое устройство.

Следующий шаг – проверьте, не забился ли USB-порт смартфона грязью или пылью, которая может нарушать контакт. Прочищать гнездо эксперты рекомендуют специальной щеточкой, можно также аккуратно сделать это зубочисткой. Только не используйте для этого металлические предметы или не пытайтесь задувать туда воздух.

Если зарядка работает, но телефон все равно не включается, то вероятно у него проблемы с аккумулятором или аппаратной частью, в таком случае вам придется обратиться в сервисный центр.

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