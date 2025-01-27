Украинский спортсмен из Черновцов не вернулся в Украину после участия в международном турнире по карате, состоявшемся в итальянской Венеции.

В декабре 2024 года Евгений вместе с 18-летней супругой Дарьей Пилипюк, также каратисткой, отправились на соревнования. После их завершения Евгений остался за границей, нарушив условия возвращения, установленные приказом Министерства спорта.

Из-за этого инцидента Федерация каратэ Украины исключила супругов из состава национальной сборной, инициировала их пожизненную дисквалификацию во Всемирной федерации каратэ и обратилась с ходатайством о лишении всех спортивных наград.

Впоследствии Дарья Пилипюк вернулась в Черновцы. Она заявила, что исключение ее из сборной несправедливо, поскольку она не нарушала никаких условий.

Евгений Пилипюк публично прокомментировал ситуацию в видеообращении, признав свою вину и подчеркнув, что его жена не должна отвечать за его действия.

"Я понимаю, что поступил неправильно, моему поступку нет оправдания, он не достоин относительно украинского сообщества, наших воинов", - заявил Евгений.

Спортсмен объяснил, что решился на этот шаг из-за отсутствия отсрочки от мобилизации. По его словам, президент Черновицкой федерации каратэ Александр Пикулин предлагал ему поступить в аспирантуру за 4 тысячи долларов или занять должность тренера в ДЮСШ, однако ни один из вариантов не обеспечил ему отсрочку.

"Но моя жена не нарушила ни одного законодательства. Она не является военнообязанной. Она не подписывала никакие документы о возвращении в Украину после завершения соревнований. На все турниры мы ездили за свой счет.

Она не знала, что я намерен уехать и остаться за границей. Она не может нести ответственность за мои действия, которые я совершал лично", – сказал Пилипюк.





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