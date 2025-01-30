Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Группа предпринимателей в сговоре с командиром и заместителем воинской части присвоила электрогенераторы для ВСУ, нанеся государственному бюджету ущерб на сумму более 5 миллионов.

Детали сообщили в ДБР .

Расследование установило, что в 2022 году два предпринимателя, которые занимались продажей электрогенераторов, вступили в сговор с заместителем командира одной из воинских частей. Они обеспечили победу подконтрольного общества в тендере на поставку 1000 дизельных генераторов для ВСУ на сумму почти 43 миллиона гривен.

После заключения договора предприниматели в течение двух месяцев не выполняли обязательств. Впоследствии они воспользовались халатностью командира воинской части и из-за дополнительного соглашения сократили количество заказанных генераторов на 133 единицы, оставив общую стоимость контракта неизменным. Присвоенные генераторы были проданы, а полученные средства осели в карманах злоумышленников.

В рамках расследования каждому фигуранту дела выдвинуто обвинение:

Командиру воинской части инкриминируют небрежное отношение к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

инкриминируют небрежное отношение к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Заместителю командира предъявлено обвинение в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Директору предприятия предъявили обвинение в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

предъявили обвинение в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Заместитель директора другого предприятия обвиняется в присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и бездействии военной власти (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Суд избрал меры пресечения для всех обвиняемых:

Командир и его заместитель находятся под стражей с возможностью внесения залога в 150 тысяч гривен.

находятся под стражей с возможностью внесения залога в 150 тысяч гривен. Директор предприятия получил меру пресечения в виде личного обязательства.

получил меру пресечения в виде личного обязательства. Заместитель директора другого предприятия находится под стражей с залогом в размере 5 миллионов гривен.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже передан в суд. Государственное обвинение будет поддерживать Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

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