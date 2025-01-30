Присутствие любимой заметно повлияло на Максима. Врачи отметили, что после ее приезда состояние мужчины начало улучшаться.

Оператор беспилотника Максим проходит лечение на Днепропетровщине после тяжелого ранения, полученного в Донецкой области вследствие удара FPV-дрона российской армии.

Суспільне раскрыло его историю и как проходит лечение Максима. Из-за травм врачам пришлось ампутировать обе ноги мужчины.

Максим рассказал, что при возвращении украинского беспилотника его преследовал вражеский FPV-дрон. Взрыв повредил ему ухо, срезал шлем и нанес тяжелые травмы ногам.

Благодаря быстрой реакции собратьев, наложивших турникеты и вызвавших эвакуацию, его доставили в стабилизационный пункт за 20 минут, где медики провели необходимые операции. После этого военного перевезли в больницу на Днепропетровщине.

"Мне повезло, что я был хорошо экипирован, что у меня была защита шеи, защита паха, баллистические пакеты", - добавил Максим.

Максим родился в Латвии, но с детства жил в Украине. В начале полномасштабного вторжения находился в Польше, но в марте 2022 вернулся в Киев, где занялся волонтерством — эвакуировал людей и привозил гуманитарную помощь. Летом 2024 г. он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Девушка Максима, Анжелика, сразу почувствовала неладное, когда он перестал выходить на связь. Узнав ранения, она приехала в больницу, чтобы поддержать его.

"Сначала у меня был шок, но это было секунд пять, а потом я думала, что делать дальше? Надо ехать к нему. Меня спрашивали, не думала ли уйти от него. Я говорю - "А чего? Что изменилось? Ну, Макс ранен, как и все люди иногда болеют". И все, нам нужно пройти этот путь", - поделилась Анжелика.

Присутствие любимой заметно повлияло на Максима. Врачи отметили, что после ее приезда состояние мужчины начало улучшаться, он попросил снять аппарат ИВЛ и быстро пошел на поправку.

По словам генерального директора больницы Сергея, состояние Максима при госпитализации было крайне тяжелым. Врачи перелили ему почти два литра крови, а в первые дни он провел на аппарате искусственной вентиляции легких. В настоящее время состояние военного стабильное, и в ближайшее время оно продолжит лечение в Киеве.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.