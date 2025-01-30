Женщина обратилась на горячую линию ПриватБанка, где ей сообщили, что деньги "зависли" на балансе терминала.

Украинцы продолжают сталкиваться с проблемами во время финансовых операций через ПриватБанк, в том числе с воровством средств – к сожалению, не все подобные случаи получают положительное решение.

Одна из таких историй была опубликована в разделе отзывов на портале "Минфин". Женщина, не являющаяся клиенткой банка, поделилась своей ситуацией. Она решила воспользоваться терминалом ПриватБанка , чтобы осуществить перевод средств на карту другого банка.

Финансовая операция не завершилась из-за технической ошибки: терминал не смог обработать внесенные деньги и выдал сообщение о сбое, при этом чек не распечатался.

Женщина обратилась на горячую линию ПриватБанка, где ей сообщили, что деньги "зависли" на балансе терминала. Оператор предложил вернуть средства на номер телефона, и гражданка согласилась. Однако обещанного возвращения она так и не дождалась.

Впоследствии во время повторного обращения в ПриватБанк женщине сообщили, что деньги были переведены на неизвестный номер телефона. Она подчеркнула, что не называла такой номер во время первого разговора с оператором.

"Я согласилась вернуть деньги на свой номер телефона, с которого звонила. Но через три дня средства так и не засчитали. Когда я обратилась в банк повторно, мне сказали, что деньги пошли на номер, который я никогда не называла и вообще впервые слышала" , – рассказала она.

В ПриватБанке посоветовали гражданке обратиться к мобильному оператору для решения проблемы. Выполнив рекомендацию, женщина подала заявление, но получила отказ. В мобильной компании объяснили, что возврат средств возможен только в тех случаях, когда ошибка в номере телефона не превышает двух цифр.

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