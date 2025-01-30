Несмотря на постоянные обстрелы, жители села не собираются покидать свои дома - они вместе помогают друг другу, восстанавливают разрушенное и надеются, что ситуация улучшится.

Село Княжевка Новослободской общины на Сумщине, расположено всего в 20 км от границы с россией, ежедневно страдает от атак российских дронов.

О ситуации в общине рассказали общественному месту жители. Только за 13 января здесь повреждено шесть домохозяйств, а одно здание полностью разрушено.

Одним из разрушенных домов был дом семьи переселенцев из села Бунякино, которое находится непосредственно на границе с РФ. Жительница села Нина Плаксина вспоминает, как семья Колотилиных – пенсионеры Валентина и Николай, их 85-летняя бабушка и 12-летняя внучка – едва спаслись от пожара после взрыва.

"Дрон попал у порога, а потом все загорелось. Потолок обрушился на бабушку. Соседи разбили окно, чтобы вытащить ее. Успели спасти внучку и документы ", - рассказывает Нина.

Благодаря скорой помощи соседей, пострадавших удалось оперативно эвакуировать. Люди вынесли бабушку на одеяле, надели на нее теплую одежду, а соседи подготовили временное укрытие.

Живущая неподалеку любовь Плаксина рассказывает, что взрывная волна повредила ее дом: "Посыпалась штукатурка, окна вылетели, крыша подралась. В сарае осталась большая дыра, а металлические элементы придется заменять".

Дроновые атаки стали для жителей обыденностью: "Каждую ночь начинаются удары после восьми вечера. Постоянно слышен гул, взрывы, треск. В доме трясется кровать, и невозможно заснуть", - делится Любовь.

Среди уцелевших жителей – рыжий кот и собака, которых опекают местные жители и волонтеры. Гуманитарная помощь включает в себя корм и необходимые вещи для животных. Волонтеры пообещали найти новый дом для животных, если это возможно.

Глава общества Ольга Гаркавенко отмечает, что в последнее время количество атак значительно возросло: "С начала 2025 года «Шахеды» появляются каждую ночь. Хотя артиллерия сюда редко достает, FPV-дроны и КАБ наносят значительный вред".

После одной из атак, когда беспилотник не разорвался, саперы утром обезвредили боеприпас. Ольга добавляет: "Мы все остались живы. Это настоящее чудо".

Несмотря на постоянные обстрелы, жители села не собираются покидать свои дома. Они вместе помогают друг другу, восстанавливают разрушенное и надеются, что ситуация улучшится.

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