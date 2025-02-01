При дефиците на рынке может появиться импортная продукция, преимущественно из Польши и других стран.

За год стоимость белокочанной капусты в Украине выросла в 2,5 раза больше, чем раньше - основной причиной такого удорожания стала плохая урожайность из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом сезоне.

Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове. Она раскрыла, что ждет цены дальше.

Она отметила, что, несмотря на рост цен, спрос на капусту остается стабильным.

"Фермеры, которые уже много лет выращивают белокочанную капусту, текущий год оказался неурожайным из-за неблагоприятных погодных условий и засухи. Как результат, наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением: спрос остается высоким, тогда как предложение существенно сократилось", - объясняет Попович.

Татьяна Попович прогнозирует, что запасы капусты в овощехранилищах быстро уменьшаются, что будет способствовать дальнейшему росту цен. При дефиците на рынке может появиться импортная капуста, преимущественно из Польши и других стран. Высокие цены, вероятно, сохранятся до сбора нового урожая, который начнется в конце апреля или начале мая.

Несмотря на удорожание, белокочанная капуста остается незаменимым ингредиентом многих традиционных украинских блюд, таких как борщ, салаты и другие. Это поддерживает стабильный спрос. Фермеры отмечают, что объемы закупок существенно не снизились.

По данным портала "Минфин", средняя цена капусты в украинских супермаркетах составляет 48,10 гривны за килограмм.

Источник: OBOZ.UA.

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