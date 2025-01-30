Европейские страны обеспокоены тем, что в будущем мирном соглашении по Украине могут проигнорировать их интересы, а Киев поставят в условия, выгодные только РФ и США.

Европа переживает, что США готовят соглашение, которое может ограничить роль ЕС только в финансировании и как гарант, без реального участия в самом процессе мирного урегулирования.

По информации из источников, на которые ссылается испанское издание El Pais , европейцы опасаются, что их роль в разработке сделки может свестись к формальностям.

"ЕС мог бы обеспечить свое участие в рамках системы гарантий безопасности будущего соглашения, например, через размещение войск на местах. Однако, как подчеркивают дипломатические источники и аналитики, реализовать эту схему будет очень сложно, если США не примут активное участие", - говорится в статьи.

К тому же, страны Европейского Союза не имеют много рычагов давления, чтобы обеспечить себе весомую роль в сотрудничестве с США. В издании отмечается, что такой сценарий будет "катастрофой и геополитическим поражением" для Запада".

Источники издания отмечают, что Европа должна участвовать в разработке будущей формулы мира, несмотря на то, что российская сторона исключает такую ​​возможность.

"Переговоры по Украине должны проходить между Россией и США, без участия других западных стран. Нам нечего обсуждать с Лондоном или Брюсселем", - сказал помощник кремлевского диктатора Николай Патрушев.

Что касается позиции Украины, то Владимир Зеленский отмечает, что переговоры должны проходить с участием США, Украины, России и ЕС.

Источник: elpais .

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