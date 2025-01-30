Чтобы засвидетельствовать свою готовность сотрудничать, мужчина сначала послал письменное заявление, а затем видеозапись, где снова подтвердил свое согласие.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры местному жителю объявили подозрение в государственной измене, совершенном во время военного положения.

Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, осенью 2024 года харьковчанин добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами. Его завербовали через мессенджер сотрудники ФСБ РФ. Подозреваемому было поручено собирать информацию о расположении и маршрутах передвижения украинских военных.

Чтобы засвидетельствовать свою готовность сотрудничать, мужчина сначала послал письменное заявление, а затем видеозапись, где снова подтвердил свое согласие работать на врага. Для общения с российскими кураторами он выбрал псевдоним "Тайсон".

Подозреваемый занимался поиском местоположения украинских военных в Харькове и Чугуевском районе. Собранную информацию он передавал российским спецслужбам в виде меток на Google Maps, дополняя их текстовыми пояснениями.

Во время обысков правоохранители изъяли у него мобильный телефон с поличным. В настоящее время суд избрал меру пресечения для подозреваемого — содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается, осуществляет Служба безопасности Украины.

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