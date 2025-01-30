Вопрос о продлении экономного режима будет зависеть от дальнейших погодных условий.

В некоторых регионах Украины в последние дни наблюдается аномально теплая погода – например, во Львове температура воздуха уже достигает +10°C.

Местные власти предупредили, что из-за потепления отопление будет подаваться в экономном режиме.

Львовяне имеют возможность самостоятельно регулировать подачу тепла в своих домах, в частности открывать или закрывать подачу теплоносителя на домовом вводе.

"В связи с ростом температуры воздуха, теплоснабжения во Львове сегодня и завтра будет работать в экономном режиме. Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, там, где это возможно, отопление будут останавливать с 10:00 до 16:00", – говорится в сообщении ЛГС.

Вопрос о продлении экономного режима будет зависеть от дальнейших погодных условий. Следует отметить, что "где возможно" означает дома, где котлы не используются для подачи горячей воды.

Напомним, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей зафиксирован до 30 апреля 2025 года. Так, стоимость электричества будет составлять 4,32 грн. за 1 кВт*ч.

Премьер-министр Денис Шмигаль также подтвердил эту информацию, подчеркнув, что тарифы на тепло и свет в течение отопительного сезона останутся неизменными. Он добавил, что программа субсидий и льгот обеспечена финансированием в размере 42,3 млрд грн, что гарантирует поддержку нуждающимся украинцам.

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