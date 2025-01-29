Россия считала Дональда Трампа своим союзником перед его первым термином и это произошло из-за его обещания рассмотреть возможность отмены экономических санкций против Москвы.

Однако после того, как Трамп стал первым президентом США, отправившим оружие в Украину, эти надежды быстро развеялись.

Как отмечает The Times, несмотря на это после начала второго срока Трампа в Кремле снова начали искать положительные сигналы. Трамп начал показывать большую готовность понять аргументы Москвы, особенно в вопросе противодействия вступлению Украины в НАТО. Кроме того, некоторые решения США, такие как временная приостановка помощи другим странам, дают Кремлю надежду на сближение с Вашингтоном.

В издании напоминают, что кремлевский диктатор хочет получить контроль над четырьмя регионами Украины и Крымом, а также закрепить за Киевом статус "нейтральности" с гарантиями, что Украина не будет вступать в НАТО.

"Конечно, Путин хочет захватить территорию, но он вступил в войну не за этим. Он вступил в войну, чтобы превратить Украину в дружественную страну. Но это ему не удастся. И Трамп никогда не сможет дать Путину то, о чем он просит", – подчеркнула российская политология Татьяна Становая.

Она подчеркнула, что сейчас российские чиновники, хотя и не верят в полное возобновление связей с Трампом, но все же надеются на новые возможности для продвижения своих интересов. Идеи Трампа по использованию силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом, а также угрозы для Канады уже рассматриваются некоторыми в России как возможность оправдать свои агрессивные действия, сообщает издание.

Источник: thetimes .

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