После подсчета судья Гусар требовал заплатить ему доплату в размере 1 млн 196 тыс. рублей. грн.

Павел Гусар, глава Красноградского районного суда Харьковской области в отставке, выиграл дело о компенсации на сумму 1 млн 196 тыс. грн после своего увольнения.

После ухода на пенсию он получил 485,5 тыс. грн выходного пособия, однако этой суммы ему показалось маловато.

22 января 2025 Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Гусара, обязав Государственную судебную администрацию доплатить ему дополнительную сумму. Судья ушел в отставку в июле 2024 года, получив в тот момент выходное пособие в размере 485,5 тыс. грн.

Однако Гусар обратился в суд с требованием повысить эту выплату. Он оценил недоплаченное судейское вознаграждение, пособие на оздоровление и выходное пособие за период с 1 января 2021 года по 24 июля 2024 года. Для расчета он принял во внимание изменения в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц в течение этого периода, а также учел уплаченные суммы и удержанные налоги и сборы.

После подсчета Гусар требовал доплату в размере 1 млн 196 тыс. рублей. грн. Представитель ответчика отметил в суде, что территориальное управление как распорядитель бюджетных средств низшего уровня осуществляет начисления и выплаты местным судьям исключительно в пределах бюджетных ассигнований, определенных сметой.

В итоге, суд принял решение взыскать с Государственной судебной администрации Украины недоначисленное и невыплаченное судейское вознаграждение, пособие на оздоровление и выходное пособие за период с 1 января 2021 года по 24 июля 2024 года.

Источник: OBOZ.UA.

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