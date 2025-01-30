Эта сумма рассчитана по стандартным условиям без учета льготных категорий населения.

Пенсию почти 12 тысяч гривен можно получать даже за минимальный страховой стаж – если у украинца низкий стаж и оформляет пенсию в 65 лет, она обычно будет небольшой.

Однако сумма пенсии может быть больше, если начисления уплачивались с высокой заработной платы.

К примеру, даже за минимальный стаж в 15 лет можно получить пенсию, которая приближается к 12 тысячам гривен.

Если 65-летний мужчина в 2025 году решит оформить пенсию, имея 15 лет страхового стажа и заработную плату в 75 тысяч гривен, он может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 11 906 гривен.

Эта сумма рассчитана по стандартным условиям без учета льготных категорий населения, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица с особыми заслугами перед Родиной.

Напомним также, что право на получение пенсии за шесть месяцев вперед имеют граждане, выезжающие на постоянное место жительства за границу.

Выплата пенсии в таком случае производится, начиная с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации по месту жительства в Украине. Деньги перечисляют органы Пенсионного фонда на банковский счет заявителя. Важно, что такая выплата производится независимо от наличия международных договоров, ратифицированных Украиной. Для получения пенсии заранее граждане, планирующие переезд за границу, должны обратиться в местный орган Пенсионного фонда.

Источник: Телеграф.

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