Так, в ночь на 28 января российская армия атаковала Умань в Черкасской области.

Как сообщила городской голова Умани Ирина Плетнева, в городе поврежден инфраструктурный объект.

Местные жители остались без электричества.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, а канализационные системы работают.

"Уманьтеплокоммунэнерго" работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", - говорится в сообщении.

В Уманском горсовете сообщили, что в городе работают "Пункти незламності".

Как сообщалось ранее, ночью российская армия атаковала дронами Черкасскую область, а в регионе работали силы ПВО, не обошлось без последствий.

Все службы трудятся, чтобы стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме того, во вторник, 28 января ночью, Одессу атаковали вражеские беспилотники, в результате падения обломков пострадали.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Взрывной волной выбиты окна. На месте работают городские службы, убирают последствия атаки. Разворачиваем оперативный штаб, где можно будет подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия отверстий", - сообщил Труханов.

В результате дроновой атаки в Одессе и районе повреждены жилые дома и школа, вспыхнули десять автомобилей, пострадали четыре человека.

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