В январе 2025 года закупочные цены на молоко в Украине значительно снизились; это произошло из-за избытка молока-сырья на внутреннем рынке и снижения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Снижение мировых цен на сливочное масло также оказало существенное влияние на сокращение экспорта молочных продуктов из Украины, что дополнительно ограничило спрос на сырое молоко.

Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Так, средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 20 января составила 18,40 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн меньше по сравнению с прошлым месяцем. Цены на молоко высшего сорта также снизились на 60 копеек, а средняя цена молока первого сорта упала на 65 копеек, достигнув 16,95 грн/кг.

Однако наибольшее снижение наблюдалось в пределах ценового диапазона, где минимальная цена молока экстра сорта снизилась на 1,00 грн., а верхний предел — на 1,80 грн. Аналитики объясняют это явление резким уменьшением спроса на кисломолочные продукты среди населения, а также падением экспортных объемов молочных изделий, что снизило объем спроса на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий. В результате на внутреннем рынке образовался избыток молока-сырья, снижающего цены.

Однако снижение цен на молоко не является стабильным явлением. Летом 2025 года, в сезон "большого молока", цены могут снова вырасти до 17,50 грн/кг. Причиной этому станет, в частности, удорожание сливочного масла на международных рынках. На сегодняшний день мировые цены на молоко-сырье колеблются от 40 до 50 евро за 100 кг, что соответствует уровням в ЕС и США. Поэтому долгое снижение цен на молоко в Украине выглядит маловероятным.

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