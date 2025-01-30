Василий скрылся в укрытии, надеясь пережить обстрелы - у него не было воды и сильно замерзало.

В июле 2022 года Василий отправился добровольцем в защиту Украины, присоединившись к 704 полку радиационной, химической и биологической защиты.

Как рассказали в сюжете Суспільного, год назад, в марте, он выполнял боевую задачу в селе Роботино Запорожской области, где потерял одного из собратьев и провел сутки в окопе среди врагов.

Тогда Василий вместе с тремя другими военными отправились на задание в район Роботино. "Как только мы зашли на позицию, начались интенсивные обстрелы минометами, а дроны начали активно атаковать. Несмотря на это, мы продолжили двигаться вперед", - рассказывает Василий. Когда враг начал проявлять свое присутствие, на позицию сбросили около 15 дронов.

Во время боя командир группы Василия получил ранения. "Он сказал мне, что я должен взять на себя командование, и приказал двум солдатам отступать. Я остался, чтобы помочь ему", - вспоминает он. Хотя Василий оказал командиру первую помощь, его жизнь не удалось спасти, потому что враг после сбросил бомбу.

Василий скрылся в укрытии, надеясь пережить обстрелы. У него не было воды и сильно замерзал.

"Мне удалось все-таки зайти и расчистить нору, залезть туда и быть там. Я думал, что пересижу, пока не закончится обстрел. К счастью, москали не увидели, что я там есть, потому что потом, как выяснилось из нашей съемки дрона, было видно, что я там погиб вместе с побратимом, меня считали 200-м", — говорит Василий.

Василию сразу заблокировали право. Началось сражение, мужчина получил не одну контузию.

"Проснулся я где-то в 6 утра. Пить хотелось очень сильно, воды не было, холод как назло. Настал мешок с харчами. Наши ли, не наши ли, я не знаю. Консерву какую-то поел. Я не знал, что делать, выходить не выходить ли, уже смирился с тем, что умер", — вспоминает огнеметчик.

Вскоре Василий услышал русских солдат рядом.

"Упал возле меня, поднялся, выматерился. Вижу, что у него на ноге красная повязка, думаю, ну все, приплыли. Достаю гранату, думаю, если что, то взорвусь". Здесь он говорит: "Ты кто?" Я говорю: "Свои". Я не знаю, как это голова сгенерировала. Он: "Подвигайся, я к тебе, после ранения, после штурма в Роботином". Они там получили на орехи. Я говорю: "Нет, иди дальше, там из наших дальше кто-то есть, иди к нему, там место еще есть". И он ушел", - рассказывает Василий.

Он вывернулся, снял украинские наклейки и шевроны, оставив только сине-желтый браслет. Впоследствии решил выйти из укрытия под видом уходящего за водой и встретил еще нескольких россиян. Они пообщались, и Василий, воспользовавшись моментом, пошел дальше.

Скрываясь от дронов, он пытался выяснить ситуацию, и, наконец, собратья разблокировали его право, что позволило связаться с ними. Благодаря этому Василий был выведен через траншеи и оказался в безопасности. Пока он продолжает служить на передовой, защищая свою страну.

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