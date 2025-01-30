Украинцам рассказали об усилении мобилизации, в частности, в Одессе, и как изменится ситуация уже в феврале 2025 года.

В Украине продолжается общая мобилизация, недавно она была продлена Верховной Радой сроком на 90 дней, то есть с 8 февраля по 9 мая 2025 года, стало известно, как изменится ситуация с призывом в Одессе уже в феврале.

Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", усиление мобилизации в Одессе в феврале 2025 года будет предусматривать призыв военнообязанных граждан от 18 до 60 лет, если у них есть опыт службы и они пригодны по состоянию здоровья.

Под призыв в феврале 2025 года в Одессе попадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, без опыта службы, и те, кто ранее был признан ограничено пригодными.

Ранее снятые с учета и ограниченно пригодные должны пройти повторную ВЛК до 4 февраля.

Кто не попадает под усиление мобилизации в Одессе в феврале 2025:

лица на военном учете призывников (возрастом от 17 до 25 лет);

украинцы старше 60 лет;

признаны непригодными к службе по состоянию здоровья;

люди с инвалидностью I, II или III группы;

исключены из военного учета;

бывшие военнопленные;

граждане с отсрочкой от мобилизации;

работники с бронированием.

Мужчин от 50 до 60 лет могут призвать во время усиления мобилизации в Одессе только по отдельному мобилизационному распоряжению.

К слову, работников коммунальных служб в Украине массово мобилизуют, в Одессы обратились с петицией по поводу разрешения критической ситуации.

28 января по состоянию на 12:00 петиция набрала 20673 голоса, необходимо 25000.

Водоснабжение и водоотвод критически важны для функционирования Одессы.

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