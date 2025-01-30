В Украине продолжается общая мобилизация, недавно она была продлена Верховной Радой сроком на 90 дней, то есть с 8 февраля по 9 мая 2025 года, стало известно, как изменится ситуация с призывом в Одессе уже в феврале.
Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", усиление мобилизации в Одессе в феврале 2025 года будет предусматривать призыв военнообязанных граждан от 18 до 60 лет, если у них есть опыт службы и они пригодны по состоянию здоровья.
Под призыв в феврале 2025 года в Одессе попадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, без опыта службы, и те, кто ранее был признан ограничено пригодными.
Ранее снятые с учета и ограниченно пригодные должны пройти повторную ВЛК до 4 февраля.
Кто не попадает под усиление мобилизации в Одессе в феврале 2025:
лица на военном учете призывников (возрастом от 17 до 25 лет);
украинцы старше 60 лет;
признаны непригодными к службе по состоянию здоровья;
люди с инвалидностью I, II или III группы;
исключены из военного учета;
бывшие военнопленные;
граждане с отсрочкой от мобилизации;
работники с бронированием.
Мужчин от 50 до 60 лет могут призвать во время усиления мобилизации в Одессе только по отдельному мобилизационному распоряжению.
К слову, работников коммунальных служб в Украине массово мобилизуют, в Одессы обратились с петицией по поводу разрешения критической ситуации.
28 января по состоянию на 12:00 петиция набрала 20673 голоса, необходимо 25000.
Водоснабжение и водоотвод критически важны для функционирования Одессы.
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