Александр Дюжиков, ветеран из Одесщины, после пережитого плена нашел новое призвание в музыке; это история несгибаемого человека, чья любовь к Украине не угасла даже после испытаний.

До полномасштабного вторжения Александр работал слесарем в трамвайном депо Одессы, но война изменила его жизнь.

Как пишет Общественное, после получения повестки он, несомненно, отправился на фронт. Во время первой ротации Александр получил контузию, однако, несмотря на травму, вернулся к исполнению обязанностей. Однако во время второй ротации его ждали прошлые испытания.

"Летал дрон. Мы забежали в дом. Нам говорили: когда дрон летает — надо где-то укрыться. И потом уже услышали: "Хохли, сдавайтесь, а то мы просто бросаем гранату". Мы были вынуждены сдаться. Потому что дверь, окна — все было заколочено. И только один выход был", - вспоминает военный.

Александр рассказал, что русские жестоко относились к ним в плену, требовали разговаривать исключительно на русском и избивали за использование украинского языка.

"Первое - было очень страшно. Это правда. Кто-то говорит, что нет, нам не было страшно. Нам очень было страшно", - признается Александр.

4 февраля 2023 года Александра таки освободили из плена. Этому поспособствовала решимость его жены, которая обратилась в СБУ и даже вышла на контакт с "вагнеровцами" через "Телеграмм", чтобы договориться об увольнении Александра.

"Мне повезло. Меня женщина вытащила. У меня такая женщина, что она трамвай на ходу остановит. Ей пофигу на все", - говорит Александр.

После увольнения в феврале 2023 года Александр получил вторую группу инвалидности из-за двух контузий, но, несмотря на это, он нашел новое назначение в жизни. Вместе с собратьями он основал музыкальную группу "Вікна". Теперь Александр и его коллеги гастролируют по больницам, поддерживая раненых солдат своими выступлениями.

"Я хочу делать что-то такое, где я буду нужен", – резюмирует ветеран.

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