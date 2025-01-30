Украинские власти отменили экономическое бронирование, что предусматривало предоставление отсрочки от мобилизации для работников в зависимости от уровня их заработной платы.

Однако на практике вопрос зарплаты все еще остается важным, поскольку ее размер используется для определения статуса предприятия как критичного, что может повлиять на возможность получения отсрочки .

Об этом для "Телеграфа" рассказала Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации.

"На сегодняшний день Госстат не опубликовал статистику средней заработной платы за 2024 год, поэтому не понятно, какой уровень зарплаты будет взят за основу при рассмотрении документов? К тому же, в январе 2025 года еще невозможно предоставить финансовую отчетность за 2024 год", - отмечает она. .

Еще одним болезненным вопросом является процесс определения критических предприятий. Михайловская подчеркивает, что каждое министерство и областные военные администрации имеют свои критерии для определения важности предприятия для национальной экономики или территориальных общин.

"Предприятия больше месяца ждут получения статуса критичности. В то же время, решение о повторном подтверждении этого статуса иногда просто "зависают" в соответствующих структурах", - добавляет работница Европейской Бизнес Ассоциации.

Ранее Politeka также писала , что в Украине с осени 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Источник: telegraf .

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