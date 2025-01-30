Во время трехдневной экспедиции водолазы обнаружили одно тело в полном обмундировании с документами, но, по предварительным данным, это не был Александр.

7 мая 2022 года штурмовой десантный катер "Станислав" отправился на боевое задание в район острова Змеиный Около 11 утра российская авиабомба попала в катер.

Трое моряков смогли выжить, пятеро остаются пропавшими без вести. Среди экипажа был старший лейтенант Александр Сухоруков. О своем сыне и его стремлении защищать Украину рассказала Суспільному Инна Сухорукова.

Александр родился 26 июня 1998 в Каховке, Херсонская область. С малых лет он мечтал стать моряком — семья жила на берегу Днепра, и парень часто ходил на рыбалку с отцом. Его мать вспоминает, что Саша был очень скромным мальчиком, который с раннего детства отчетливо говорил: "Я буду моряком".

Когда Александру было 15 лет, трагически умер отец. После этого парень заперся в себе, но не оставил своей мечты стать моряком. Через военкомат он узнал о возможности поступления в военное учебное заведение.

После окончания учебы Александр должен был проходить практику в Мариуполе, но обстоятельства изменились, и его направили в Одессу. Здесь он начал службу на катере "Станислав".

7 мая 2022 года катер принимал участие в масштабной операции по освобождению острова Змеиный. На борту находились восемь военных моряков и три сотрудника Главного управления разведки. Около 10:30-11:00 утра катер потерпел авиаудар, который расколол его пополам.

"После удара Саша был жив. Командир рассказал, что троих моряков выбросило из катера, их подобрала шлюпка. Пятеро остаются пропавшими без вести", — рассказывает Инна Сухорукова.

По ее словам, Александр был хорошо подготовлен к таким ситуациям - проходил курсы водолазов и с детства хорошо плавал.

Летний сезон 2024 года ВМС провел обследование катера у острова Змеиный. Во время трехдневной экспедиции водолазы обнаружили одно тело в полном обмундировании с документами, но, по предварительным данным, это не был Александр.

"Ни в самом катере, ни возле него не нашли других тел или остатков. Сейчас продолжаются экспертизы", - рассказала Инна.

Инна верит, что Александр и его собратья могли попасть в русский плен. Это подтверждает информация о найденных возле Змеиной шлюпке из "Станислава", а также упоминания в российских пабликах о моряках с подвыпившего катера. Однако эта информация не подтверждена официально.

"И, когда туда мы обратились, у нас есть ребята, которые там служили, к старым знакомым, к старым друзьям, то была такая не подтвержденная информация, что все же были доставлены туда моряки. Но в каком количестве и кто именно там — нет никакой информации", - отметила мать.

Инна Сухорукова не теряет надежды на возвращение сына.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.