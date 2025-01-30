Бывшему исполняющему обязанности председателя правления газораспределительного общества объявлено подозрение в незаконном премировании себя и пяти руководителей организации на сумму более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура на своей Facebook-странице.

Следователи установили, что в мае 2023 года наблюдательный совет общества провел заочное голосование по утверждению премий для членов правления. Однако решение о выплате поощрений принято не было. Несмотря на это, исполняющий обязанности председателя правления подписал приказ о премировании себя и менеджеров. Сумма премий составила более 11 миллионов гривен.

Наибольшую сумму, около 5 миллионов гривен, получил сам председатель правления, а еще пятеро руководителей получили более 1 миллиона гривен каждый.

Эти действия нарушали требования распоряжения Национальной комиссии, регулирующей энергетический и коммунальный сектор, обязывающей общество погасить долг в 396 тысяч гривен за транспортировку природного газа до 15 февраля 2023 года. Однако, зная о задолженности перед оператором газотранспортной системы Украины, должностное лицо вместо того, чтобы погасить долг, направило средства на незаконные премии.

По этим фактам следователи объявили подозрение должностному лицу по статье 367 часть 2 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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